شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قائدا ومشرفا يتابعون منظومة التعليم الموحدة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

تابع مكتب التعليم بمحافظة النعيرية، في اجتماع عقده عن بُعد، مع 26 قائدًا ومشرفًا تربويًا بقطاع تعليم المحافظة، استمرار تفعيل المنظومة التعليمية الموحّدة للطلاب، وما يتم تقديمه عبر هذه المنظومة من واجبات واختبارات تجريبية للطلاب، وتم إعداد غرفة الاجتماعات عن بُعد، وإدارتها من قبل وحدة تقنية المعلومات بالمكتب بقيادة مشرف الوحدة مرزوق العازمي، بالتعاون مع قسم البنية التقنية في إدارة تقنية المعلومات بتعليم الشرقية.

ونوّه مدير مكتب التعليم سرور الحربي، بأهمية حث الطلاب على الدخول للمنظومة، والاستفادة مما يتم تقديمه خلالها من دروس لكافة المراحل التعليمية، مشيرًا إلى دور وجهود وزارة التعليم في استمرار العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات عن بُعد، والاستفادة من التقنية الإلكترونية في هذا الجانب والتي تمثلت في طرح أكثر من 24 قناة للتعليم عن بُعد، لما يسهم في مواصلة تلقي الطلاب والطالبات تعليمهم وعدم انقطاعها خلال هذه الفترة.

يُذكر أن مكتب تعليم النعيرية يشرف على 84 مدرسة للبنين والبنات، وما يتبع لقطاعها التعليمي من مدارس في المراكز الإدارية والهجر التابعة.