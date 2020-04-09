شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام منشآت الخفجي بضوابط صحية والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت بلدية محافظة الخفجي المنشآت التجارية بعدد من الاشتراطات بعضها متعلق بالمنشآت والبعض الآخر بخصوص العمالة وأيضا بالمواد الغذائية، مشيرة إلى أن عدم تقيد المحلات بهذه الاشتراطات يستوجب فرض الإجراءات النظامية، مؤكدة أن الإغلاق الاحترازي مصير المحال غير الملتزمة بالاشتراطات المتضمنة للتعهد، فيما كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها بلدية المحافظة للحد من انتشار فيروس «كورونا» وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، إن الإلزام يتضمن اشتراطات خاصة بالمنشأة، منها تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان، وعمل مسارات للزبائن، وتحديد نقاط الوقوف على ألا تقل المسافة عن متر واحد، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة، ووضع لوحة إرشادية بالتعقيم ولبس القفازات لجميع الزبائن، وعدم عرض أي منتجات غذائية مكشوفة، وتعقيم الأسطح وجميع السلال والعربات قبل وبعد استخدامها، والتوصيل للمنازل، والتقليل من استخدام العملات النقدية قدر الإمكان، ووضع جهاز للدفع الإلكتروني.

وذكر أن الاشتراطات المتعلقة بالعمالة تتضمن توفير جهاز لفحص درجة حرارة وفحص العاملين مرتين يوميا قبل الدخول إلى المنشأة لجميع العمال، وتوصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتوعيتهم بالممارسات الصحية أثناء العمل أو في السكن، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ولبس الزي الرسمي الموحد ولبس القفازات والكمامات الواقية أثناء تأدية العمل والتنبيه عليهم بعدم التجمع، مشيرا إلى أنه في حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى مثل «ضيق في التنفس، آلام في الحلق، صداع، سعال» يجب إيقاف العامل عن العمل ويمنع من دخول المنشأة.