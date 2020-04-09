شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار تصاريح تنقل عن بعد للمزارعين والنحالين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنه يتم تقديم هذه الخدمة عن بُعد، دون الحاجة لزيارة المكتب، وأنه سيتم استقبال البيانات على أرقام التواصل فقط، واستكمال استخراج التراخيص، وإعادتها على جوال المستقيد.
وأضاف: «يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف، لإصدار الترخيص عن طريق واتس آب، علمًا بأن التصريح لمرة واحدة بالأسبوع، من خلال أرقام 0315874466، و05613322115، و0553033304، مع توفير بيانات الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية ومقر السكن والسجل الزراعي والبطاقة الصحية، وموقع المزرعة وموقع الحلال».
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