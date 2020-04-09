شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. 12 فرقة تراقب تطبيق اشتراطات التوصيل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني وجود رقابة دائمة على تطبيق اشتراطات التوصيل المنزلي على المنشآت الغذائية والمطاعم، مشيرا إلى أن الفرق المشكلة من البلدية تعمل على فرض الرقابة حتى الساعة العاشرة مساء.

وقال إن البلدية شكلت 12 فرقة رقابية لممارسة دورها بشكل مستمر على المطاعم والمنشآت الغذائية العاملة في مجال التوصيل المنزلي، مبينا أن التقارير اليومية تكشف الالتزام الكبير من تلك المنشآت بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدية ضبطت بعض المنشآت المخالفة للاشتراطات، مضيفا إن تلك المنشآت قليلة للغاية وهي لا تشكل نسبة كبيرة، كما أن البلدية تقوم بتطبيق اللائحة الجزائية على تلك المنشآت المخالفة، بحيث وصلت بعض الغرامات إلى 24 ألف ريال.

وأوضح أن البلدية حددت اشتراطات وسيلة التوصيل المنزلي، وكذلك وضعت معايير خاصة لطريقة حفظ المادة الغذائية بطريقة آمنة قبل تسليمها من مندوب التوصيل حتى المستهلك.

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وذكر أن الاشتراطات المتعلقة بوسيلة النقل تتضمن تجهيز سيارة أو دراجة نارية مخصصة لتوصيل الطلبات فقط ويكتب عليها اسم المحل، لافتا إلى أن البلدية اشترطت وصول الطعام للزبون بدرجة الحرارة المناسبة، بحيث لا تقل درجة الحرارة للأطعمة الساخنة عن 65 درجة مئوية وبالنسبة للأطعمة المبردة 4 درجات مئوية والأطعمة المجمدة 18- درجة مئوية، مضيفا إن البلدية وضعت اشتراطات لعملية الحفظ والتغليف، من خلال استخدام أوعية نظيفة ومناسبة لكل حالة وغير ضارة ومحكمة الغلق.

وأشار إلى أن البلدية اشترطت أيضا استخراج شهادة صحية لكل عامل توصيل، بهدف التأكد من خلوه من الأمراض المعدية، مشددا على ضرورة تدوين بيانات المحل وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء وكذلك تدوين الدرجة المناسبة للحفظ.

وقال إن الاشتراطات التي وضعتها البلدية على المطاعم والمنشآت الغذائية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالبقاء في المنازل طيلة فترة منع التجول.