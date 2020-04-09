شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لمنازل المرضى في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأنشأ مجمع «إرادة» للصحة النفسية، عيادة اتصال مرئي مع المرضى، وتم تطبيق نقاط الفرز الميداني بالتنسيق مع القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، إضافة إلى ذلك نفذت مبادرة «أحييناها»، للتبرع بالدم عن طريق سيارات الإسعاف.
ونفذت صحة تبوك مبادرة بالتعاون مع أمانة المنطقة، فعلت خلالها الشاشات الإلكترونية واللوحات الخارجية بشوارع المنطقة.
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