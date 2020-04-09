محمد بن مسعود - الدمام - لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي. وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى. وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد ‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا" عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-04-09 نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي. Advertisements وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى. 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 02:23 AM لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي. وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى. ، ‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا" ،

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