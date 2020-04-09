، شاهد.. "تعاوني بقيق" يترجم تصريح وزير الصحة بعدة لغات عبر منصاته بالتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشر عدة مقاطع توعوية إيمانًا بحتمية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا

إسهامًا في التعاون مع الجهات المختصة يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببقيق عبر قناته الرسمية مجموعة من البرامج المتنوعة اليومية عبر وسائل التواصل المختلفة، وأيضًا نشر مقاطع صوتية بعدة لغات إيمانًا بحتمية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا الجديد، ومنها تصريح وزير الصحة الأخير وبلغات عالمية.

وتفصيلاً، تميزت برامج "تعاوني بقيق" بالتنوع في الطرح العلمي السلفي والتوعوي والثقافي للعالم بداخل بلادنا المباركة وخارجها عبر وسائل التواصل في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مقاطع مرئية وصوتية لهيئة كبار العلماء وأهل العلم الثقات وتصاميم إرشادية احترازية باللغة العربية ولغات مترجمة للجاليات التي تعمل في البلاد كالبنغالية والهندية والأردية والإنجليزية والفلبينية وغيرها من اللغات للجاليات العاملة الأجنبية.

ويواصل المكتب نشر رسائله التوعوية عبر وسائط التواصل الاجتماعية كتويتر والواتساب واليوتيوب والفيس بوك وغيرها من منصات التواصل لرفع مستوى الوعي بين الناس وإيصاله بطرق متعددة للوقاية والحماية من هذه الجائحة المستجدة.

ويقوم المكتب بترجمة اللقاءات الرسمية من وزارة الصحة باللغات الأخرى؛ ليسهل فهمها ومعرفتها للجاليات التي تقيم بالمملكة ومما يستفيد منها كل من يستمع لها، وقد وجدت استحسانًا بفضل الله تعالى ومتابعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية حتى نال ثقة ولاة الأمر وثناء العلماء وإلى إعجاب الكثير من المشاهدين والإعلاميين وتناقلها المشاهير المحبون للخير عبر حساباتهم في دول الخليج والعربية.

وفي هذا الصدد، أفاد الشيخ ناصر بن محمد الهاجري رئيس مجلس الإدارة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بأن المكتب ولله الحمد يقوم بهذه الأنشطة من دروس علمية للمشايخ عبر منصة وزارة الشؤون الإسلامية ونشر لوحات ومقاطع الإرشادية المختلفة مثل البث المرئي المباشر في قناته (تعاوني بقيق) ومازال يسير على خطط دعوية إسهامًا في نشر الوعي للحد من هذا الوباء للالتزام بالتوجيهات الاحترازية.

وأشار "الهاجري" إلى أن هذه الأعمال تأتي اتساقًا مع قرارات الدولة الوقائية ووزارة الشؤون الإسلامية والموارد البشرية ووزارة الصحة تضامنًا مع الجهات المختصة في التعاون على البر والتقوى وحرصًا لأداء الأمانة الواجبة والتعاون مع ولاة الأمر للخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان من هذا الوباء الخطير الذي عم "كثير من البلدان وتقليل من الأخطار".

ونوه الشيخ "الهاجري" بالقرارات الاستباقية الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التي فاقت الوصف وانقطعت النظير من الرعاية والاهتمام المبني على الرحمة والحزم والخلق الإسلامي.

وفي ختام تصريحه، شكر الشيخ الهاجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لرعايته وحسن توجيهه واهتمامه ومتابعته للجمعيات الدعوية، وما تقوم به من دور كبير في إرشاد وتوعية وتبصير الناس ومتابعة مستمرة وتوجيهات سديدة، والشكر أيضًا لكل المشايخ القائمين والمشاركين مع المكتب لإيصال رسالته الدينية وكل من يتعاون ويساعد في إرشاد الناس وتبصيرهم في أمور دينهم ودنياهم.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببقيق وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونجديد