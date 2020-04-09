، "الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.