، "الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.
"الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-09
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:38 AM
تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.
، "الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.