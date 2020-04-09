رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب

المساعدة المقطوعة واحد من أهم برامج الدعم والمساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل والأيتام، والتي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين السعوديين، وينتظرون صرفها بفارغ لكونها من المساعدات التي يتم صرفها مرة واحدة في العام، وبالنسبة لدفعة الخاصة بعام 1441 تأخرت كثيراً مما جعل المستفيدين منها يشعرون بقلق وتوتر بسبب تأخرها وخاصاً في الفترة الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بعد انتشار وباء كورونا بشكل كبير بها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أكدت مصادر في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأنه سيتم صرف دفعة 1441 من المساعدة المقطوعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد انتشار الكثير من الشائعات حول توقف صرف المساعدة المقطوعة، وقد أعلنت من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه سوف يتم صرف المساعدة خلال شهر شعبان دون تحديد موعد، ويترقب مستفيدي المساعدة صرفها قريباً جدا لإعانتهم على المعيشة في ظل الظروف الراهنة واستقبال شهر رمضان.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

يمكن لكل مستفيد المساعدة المقطوعة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة أو إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وتتم عملية الاستعلام كالتالي: