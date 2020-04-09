شكرا لمتابعة خبر عن خالد بن سلمان: هذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع إن السعودية ساهمت بـ25 مليون دولار إضافية لمكافحة كورونا في اليمن.

وأوضح نائب وزير الدفاع: " عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا " ، لافتا: " الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران " .

وأشار خالد بن سلمان: " السعودية تدعم دعوة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية " ، مردفًا: " السعودية تدعم دعوة الأمم المتحدة لخفض التصعيد وإعادة بناء الثقة في اليمن " .