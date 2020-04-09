شكرا لمتابعة خبر عن خالد بن سلمان: هذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع إن السعودية ساهمت بـ25 مليون دولار إضافية لمكافحة كورونا في اليمن.
وأوضح نائب وزير الدفاع: " عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا " ، لافتا: " الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران " .
وأشار خالد بن سلمان: " السعودية تدعم دعوة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية " ، مردفًا: " السعودية تدعم دعوة الأمم المتحدة لخفض التصعيد وإعادة بناء الثقة في اليمن " .
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