شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم التصدق على غير المسلمين في وقت الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم التصدق على غير المسلمين في وقت الوباء. أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم التصدق على غير المسلمين في وقت الوباء. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس للإحسان لهؤلاء ولو كانوا غير مسلمين ". ولفت الخثلان:" يجوز الصدقة علي الفقراء والمساكين ويجب أن نساعدهم ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين ".

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