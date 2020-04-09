شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحقق مع وافد ظهر في فيديو يتعمد العطس على المواد التموينية بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق اتجاه مقيم تعمد نزع كمامة كان يرتديها أثناء تواجده داخل أحد المراكز التموينية بمنطقة تبوك والعطاس تجاه مواد غذائية مغلفة في أرفف المتجر.

وقالت مصادر أنه تم تفريغ تسجيلات كاميرات الموقع والتي أظهرت قيام المذكور بنزع كمامة كان يرتديها والعطس باتجاه مواد غذائية مغلفة في أحد الأرفف، وعلى إثره صدر أمر النيابة بإجراء الكشف الطبي بحقه.

وأضافت أنه تم توجيه الجهة المختصة بأخذ الاجراءات الاحترازية في محل الواقعة تحوطاً لحال إيجابية إصابته بفيروس كورونا لا قدر الله، وبقائه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.