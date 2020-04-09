شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تطالب زوار مخبز الدانوب في جدة بعزل أنفسهم فورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناشدت وزارة الصحة كل من زار مخبز بردري بجوار الدانوب فرع الخالدية بعزل نفسه فورا لمدة 14 يوما والتسجيل بتطبيق تطمن على الرابط:بسبب تسجيل حالة مؤكدة بفايروس كورونا في نفس المكان.

وأوضحت الوزارة أنه في حال ظهرت على من زار المخبز حرارة أو كحة أو ضيق في التنفس فعليه الاتصال على 937.

يذكر أن أمانة جدة أعلنت إغلاق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لتأكد وجود إصابتين بكورونا.

ودعت أمانة جدة لاتباع الاشتراطات الوقائية بالبقاء في المنزل لمن زار الموقعين خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخه، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية أو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937.