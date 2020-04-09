طالب إندونيسي يبعث فيديو لأسرته من داخل السكن "الاحترازي"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهر مقطع فيديو طالب إندونيسي في جامعة أم القرى بمكة يبعث فيديو لأسرته من داخل السكن "الاحترازي" الذي وفرته الجامعة لـ 570 من طلابها الوافدين بأحد الفنادق للوقاية من فيروس أظهر مقطع فيديو طالب إندونيسي في جامعة أم القرى بمكة يبعث فيديو لأسرته من داخل السكن "الاحترازي" الذي وفرته الجامعة لـ 570 من طلابها الوافدين بأحد الفنادق للوقاية من فيروس كورونا وظهر في الفيديو اهتمام الجامعة بالطلاب وتوفير سكن مريح لهم والفواكهة والخضروات والحلويات ايضًا، وتوفير كل سبل الراحة لهم. وقال الطالب : هذا فضل الله نرضى أن نبق هنا حتى لو وصلت المدة لشهرين أو شهر ونصف كما قالوا لنا.

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