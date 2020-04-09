منسوبو الجوازات يساندون القطاعات الأمنية في تنفيذ أمر منع التجول

ساند منسوب إدارة الجوازات نظراءهم في القطاعات الأمنية الأخرى، في تنفيذ أمر منع التجول على مستوى المملكة.

وبثت الجوازات، عبر تويتر، مقطع فيديو، لمنسوبيها أثناء مشاركتهم في تنفيذ أمر منع التجول، فيما ظهرت الطرق الرئيسية والمحاور خالية تمامًا من السيارات والمارة، إلا من سيارات الأمن.

وعقبت الجوازات، على الفيديو بالقول: يساند منسوبو الجوازات القطاعات الأمنية في تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة المملكة؛ لمنع تفشي جائحة كورونا.

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