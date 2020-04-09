بالصور.. «هلال جدة» يدفع بـ45 فرقة إسعافية لإجراءات كورونا ‬

يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية عبر 45 فرقة إسعافية، لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19).

ورصدت «عاجل»- اليوم الأربعاء- جاهزية غرفة العمليات ومركز الهلال الأحمر في محافظة جدة بحي الصفا، خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، الذي يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله بن أحمد أبوزيد، أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة على أكمل استعداد لمباشرة الحالات الإسعافية الطبية الطارئة، ولمواجهة فيروس كورونا covid -19 خلال الأزمة، التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم.

وأكد أبوزيد جاهزية فرق الهلال الأحمر بكوادرها كافة من خلال 36 مركزًا، متضمنًا 45 فرقة؛ حيث استقبلت أكثر من 15845 شخصًا منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.

وبيَّن مدير الشؤون الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة، الإخصائي حسن بن حسين نافع، أن احترازات هيئة الهلال الأحمر تم رفعها لأعلى مستوى، وتم توفير أدوات السلامة الشخصية لجميع الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص فريق لتعقيم عربات الإسعاف، كما أننا بكل فخر نعتبر الخط الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت هيئة الهلال الأحمر مشكورة بإضافة خاصية طلب نقل مريض عن طريق ذويهم في وقت حظر التجول للحالات، التي لا تحتاج عربة الإسعاف،وذلك من خلال تطبيق أسعفني لإصدار التصريح بعد ذلك عن طريق الأمن العام.

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ودعا أبوزيد المواطنين والمقيمين، بالالتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، والاتصال على الرقم «997» أو من خلال تطبيق «اسعفني» عند حدوث أي من الحالات الطارئة الطبية.

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