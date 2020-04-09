«يسر» يوضح آلية التحديث الجديدة لمساعدة المواطنين العالقين بالخارج

أوضح هشام آل شيخ، مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، الآلية المحدثة للاستفادة من هذه الخدمة لمساعدة المواطنين العالقين في الخارج، استمرارًا لتوجيهات ولاة الأمر الصادرة بهذا الشأن.

وتابع «آل الشيخ»، لـ«الإخبارية»، أن هذا التحديث مخصص لمن واجه صعوبة في التسجيل عبر أبشر، أما من قدم من قبل فلا حاجة له لتكرار الطلب.

وحول إجراءات التسجيل، قال آل الشيخ، يتم التسجيل بقيام المواطن الراغب في العودة من الخارج بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للتحقق من هوية الشخص، مشيرًا إلى أن تلك الآلية لتسجيل المواطنين بدأت بعد رصد الأسئلة والاستفسارات عبر مركز الاتصال الوطني آمر وحسابات التواصل الاجتماعي.

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