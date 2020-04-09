أخبار السعودية اليوم.. غلق مركزي تسوق بجدة.. وجامعة سعودية تقترب من تطوير لقاح لفيروس كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث تابعت وزارة الصحة الكشف عن آخر تطورات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، كما كشفت جامعة الملك عبدالعزيز عن نجاح علمائها في الاقتراب من تطوير لقاح؛ بشأن الفيروس، وإلى التفاصيل:

وزارة الصحة: تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي: 2932

كشفت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2932، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 631 حالة.

غلق مركزين للتسوق بجدة لوجود حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

كشفت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق مركز تسوق بمركز السلام مول، كما باشرت الأمانة إغلاق مركز في حي السلامة، بعد تأكيد تسجيل حالتين بفيروس كورونا كوفيد – 19، اليوم الأربعاء، مطالبة باتباع الاشتراطات الوقائية بالبقاء في المنزل لمن زار الموقعين خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخه، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية، أو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937).

بالفيديو.. جامعة الملك عبدالعزيز تنجح في عزل فيروس كورونا تمهيدًا لتطوير لقاح بشأنه

قال مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، إن العلماء السعوديين بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة، تمكّنوا من عزل فيروس كورونا المستجد، بعد جهود بحثية متواصلة في هذا الشأن، تمهيدًا لتطوير لقاح بشأن الفيروس.

الأحوال المدنية توضح آلية استخراج شهادات الوفاة خلال منع التجول

حدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية استخراج شهادات الوفاة خلال فترة منع التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مطالبة أهالي المتوفين بمراجعة مكاتبها بعد فترة التعليق، امتثالًا للإجراءات الاحترازية، وحرصًا على عدم إصابة أحد بالفيروس.

حساب المواطن يوضح لأصحاب الطلبات المعلقة أسباب تأخر الرد عليهم

كشف برنامج «حساب المواطن»، عبر حسابه الموثق بموقع «تويتر»، أن استخدام صيغة جوال غير صحيحة، قد تؤدي إلى تأخر الرد على العملاء إلكترونيًا، كما طمأن البرنامج المستفيدين المعلقة طلباتهم، قائلًا: عليكم بالانتظار.. سيتم التعامل مع طلباتكم عن طريق «صوتك مسموع» في أقرب وقت ممكن.

إنفاذًا للأمر الملكي.. العدل: تعليق 69900 قرار حبس بمحاكم التنفيذ

كشفت وزارة العدل، أن قضايا الزيارة والرؤية التي تم تعليقها إنفاذًا للأمر الكريم الصادر بهذا الشأن، وصل إلى حوالي 5000 قضية من قبل الوزارة، مشيرة إلى أنه تم تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

خلال 20 يومًا..«الغذاء والدواء» تحذر من تداول 7 أنواع من المعقمات.. تعرف عليها

حذَّرت هيئة الغذاء والدواء خلال عشرين يومًا من 7 أنواع من معقم اليدين، تزامن هذا مع تنفيذ العديد من الجولات الرقابية لسحب المعقمات المخالفة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتضمنت القائمة منع 3 أنواع من المعقمات المخالفة للمواصفات وأنواع أخرى لا تحتوي على 70% من الإيثانول، وآخر يحتوي على نسبة عالية من الميثانول.

650 طبيبًا سعوديًّا يساندون المستشفيات الألمانية في مواجهة كورونا

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كشف الملحق الثقافي بوزارة التعليم في ألمانيا الدكتور منير مطني العتيبي، قيام 650 طبيبًا من أبناء الوطني بالمشاركة مع زملائهم الألمان في المستشفيات الألمانية في مكافحة فيروس كورونا، وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين في المستشفيات والعيادات، امتدادًا لنهج المملكة الإنساني مع شعوب العالم كافة، موضحًا أن أبناء الوطن من طلاب وطالبات الطب في ألمانيا خير سفراء لمملكة الإنسانية.

بالفيديو.. سفير ألمانيا لدى المملكة: مدينون للأطباء السعوديين الباقين في ألمانيا لمحاربة كورونا

أعرب سفير ألمانيا لدى المملكة يورج راناو، عن تقدير بلاده وشكرها للأطباء السعوديين، الذين قرروا البقاء في ألمانيا لمحاربة فيروس كورونا، في وقت برلين في أمسّ الحاجة لكل يد عون تمد لها، مشيرًا إلى أن السعوديون ليسوا فقط شركاء، بل رفقاء درب وأن بلاده ممتنة ومدينة لهم بالكثير، مؤكدًا أن هناك نحو 2500 مواطن ألماني بالمملكة، قليل منهم عاد والباقون يعتبرون السعودية وطنهم لا يجدون مبررًا للعودة إلى بلادهم، وأنصحهم باتباع التعليمات المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

شاهد.. «التعليم الجامعي» يوضح كيفية احتساب نتيجة الطلبة.. حال ضعف الإنترنت

وفي تعقيبه على معاناة بعض الطلاب في القرى والأحياء المتطرفة، مع صعوبة توافر شبكة الإنترنت، أوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الجامعي، الدكتور عبدالرحمن الخريف، اليوم الأربعاء، كيفية احتساب درجات الطلاب والطالبات، الذين يعانون صعوبة الإنترنت، مؤكدًا وضع أدوات وآليات التقييم في أيدي مسؤولي الجامعات والكليات، لتختار ما تراه مناسبًا، وذلك بالتنسيق بين عضو هيئة التدريس وأستاذ المقرر لتقييم الطلاب والطالبات

الخارجية تُحدِّث منصتها لتسهيل إجراءات عودة العالقين بالخارج

كشفت وزارة الخارجية، عن إطلاق تحديثات على منصة عودة المواطنين من الخارج للتسهيل على من لم يتمكن من التسجيل؛ بسبب عدم الوصول إلى (أبشر)، مشيرة إلى أن الخدمة تم تطويرها لدعم ومساندة المواطنين خارج المملكة العربية السعودية، وتتيح تسجيل جميع بياناتهم الشخصية والإفصاح عن بيانات الحالة الصحية؛ تمهيداً لترتيب رحلة العودة إلى المملكة.

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنين يمنيي الجنسية، في العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم.

شرطة عسير تطيح بالمتحرش بالقاصرات وتحيله للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية والقبض على المتهم بالتحرش بقاصرات بألفاظ؛ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء خلال مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبه منهن التصوير له وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها.

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