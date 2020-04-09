انطلاق قافلة المواد الغذائية بعتيبية مكة

دشن رئيس مجلس إدارة مركز حي العتيبية لمكة المكرمة التابع لفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة عبدالله راشد الراشد، بحضور مدير المركز عبدالله العتيبي، انطلاق قافلة السلال الغذائية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في نطاق حي العتيبية، والأحياء المرتبطة به تحت إشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، حيث يقوم مجموعة من المتطوعين من شباب الحي بإعدادها وتجهيزها تمهيدا لتوزيع هذه السلال الغذائية بواسطة سيارات مثلجة ومبردة تتوفر بها كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، علما بأن القائمين على التوزيع يحملون شهادات صحية وملتزمون بكافة الاشتراطات الصحية، وكانت لجنة من المركز قامت بجولة على الأحياء التابعة للمركز بمعرفة عمداء الأحياء، وذلك من أجل معرفة الفقراء والمحتاجين في تلك الأحياء، وقد قام مطبخ القصيم الخيري بالإشراف على عملية تجهيز هذه السلال الغذائية وتحميلها في السيارات تمهيدا للبدء في توزيعها.



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