بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك المُصنع محليا

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر أثناء جولات تفتيشية ورقابية قامت بها على عدد من الأسواق والمنشآت، من مصادرة كمية من التنباك المُصنع محلياً، وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على جميع المخالفات. وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، وأن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام، كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات، وحث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.



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