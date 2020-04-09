رفع بيانات مشتركي التقاعد عن بعد

وتناولت الورشة أهمية رفع بيانات المشتركين، ودور مفوضي تلك الجهات، لما فيه مصلحة تطوير الخدمات المقدمة لهم، واستمرارية العمل المشترك. وقدمت المؤسسة شكرها للمشاركين في الورشة، من مفوضي الجهات الحكومية المشاركة، وحرصهم على إثراء ما جاء فيها من مقترحات وتوصيات فاعلة، والتزامهم بالوجود الإلكتروني الفعال عبر شبكة الاتصال المرئي.
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