رفع بيانات مشتركي التقاعد عن بعد

نفذت المؤسسة العامة للتقاعد ورشةً حول دور مفوضي الجهات الحكومية في رفع بيانات المشتركين عن بعد، عبر برنامج الشبكة الافتراضية. وتأتي الورشة في هذه المرحلة، لتضيف إلى المؤسسة رصيدا جديدا في إنجازها جميع خططها التشغيلية، وممارسة مهامها التنفيذية، خلال توظيف كامل إمكاناتها التقنية في ظل هذا الوضع الاستثنائي.

وتناولت الورشة أهمية رفع بيانات المشتركين، ودور مفوضي تلك الجهات، لما فيه مصلحة تطوير الخدمات المقدمة لهم، واستمرارية العمل المشترك. وقدمت المؤسسة شكرها للمشاركين في الورشة، من مفوضي الجهات الحكومية المشاركة، وحرصهم على إثراء ما جاء فيها من مقترحات وتوصيات فاعلة، والتزامهم بالوجود الإلكتروني الفعال عبر شبكة الاتصال المرئي.