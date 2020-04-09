جازان تتصدر منظومة التعليم

نسب دخول الطلاب على منظومة التعليم الموحد
جازان61.67%
النماص 65.35%
صبيا 55.85%
الشرقية 54.58%
مكة المكرمة 48.95 %
القنفذة 50.79%
شقراء 53.84%
رجال ألمع 51.15%
جدة 50.34%
الباحة 56.36%
ينبع 50.98%
الزلفي 56.27%
الغاط 48.25%
الليث 46.23%
محايل عسير 39.74%
المخواة 44.29%
المدينة المنورة 49.20%
المجمعة 50.60%
الدوادمي 39.96%
الطائف 44.18%
المهد 39.18%
حفر الباطن 38.98%
الخرج 45.79%
البكيرية 47.31%
نسب دخول القادة
جازان 100%
النماص 100%
صبيا 98.79%
الشرقية 98.33%
مكة المكرمة 97.87%
القنفذة 98.47%
شقراء 100%
رجال ألمع 100%
جدة 96.36%
الباحة 98.65%
ينبع 100%
الزلفي 90.91%
الغاط 100%
الليث 100%
محايل عسير 100%
المخواة 96.04%
المدينة المنورة 98.15%
المجمعة 98.70%
الدوادمي 98.28%
الطائف 97.37%
المهد 100%
حفر الباطن 90%
الخرج 91.95%
البكيرية 100%
نسب دخول المعلمين
جازان 91.55%
النماص 84.41%
صبيا 88.75%
الشرقية 89.42%
مكة المكرمة 91.10%
.القنفذة 87.82%
شقراء 86.84%
رجال ألمع 89.34%
جدة 89.61%
الباحة 85.78%
ينبع 85.66%
الزلفي 83.71%
الغاط 82.11%
الليث 81.87%
محايل عسير 88.44%
المخواة 86.03%
المدينة المنورة 84.11%
المجمعة 79.89%
الدوادمي 83.09%
الطائف 83.30%
المهد 80.72%
حفر الباطن 88.18%
الخرج 80.53%
البكيرية 75.92%
نسبة دخول المشرفين
جازان 85.78%
النماص 70%
صبيا 77.64%
الشرقية 75.64%
مكة المكرمة 89.97%
القنفذة 86.61%
شقراء 72.73%
رجال ألمع 73.81%
جدة 78.10%
الباحة 54.31%
ينبع 68.48%
الزلفي 69.70%
الغاط 80%
الليث 86.42%
محايل عسير 91%
المخواة 83.64%
المدينة المنورة 63.78%
المجمعة 55.74%
الدوادمي 79.81%
الطائف 62.96%
المهد 80.77%
حفر الباطن 71.29%
الخرج 62.89%
البكيرية 53.13%
النسبة الإجمالية للدخول على منظومة التعليم الموحد
جازان80.71%
النماص 78.46%
صبيا 76.49%
الشرقية 75.89%
مكة المكرمة 75.48%
القنفذة 75.02%
شقراء 74.86%
رجال ألمع 74.65%
جدة 74.10%
الباحة 73.44%
ينبع 72.94%
الزلفي 72.77%
الغاط 71.93%
الليث 71.70%
محايل عسير 71.53%
المخواة 71.10%
المدينة المنورة 70.92%
المجمعة 69.52%
الدوادمي 68.55%
الطائف 68.43%
المهد 67.96%
حفر الباطن 67.17%
الخرج 67.15%
البكيرية 67.01%
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