جازان تتصدر منظومة التعليم

أظهر إحصاء لوزارة التعليم حول نسب الدخول على منظومة التعليم الموحد في الفترة من 16/ 7/ 1441 وحتى 12/8/1441، حسب المناطق التعليمية وإدارات التعليم، موضحة النسب التفصيلية لدخول الطلاب والمعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين، صدارةَ تعليم جازان بنسبة تزيد على 80% تليها النماص ثم صبيا ثم المنطقة الشرقية ومكة المكرمة. فيما بلغت أعلى نسبة لدخول الطلاب 65.35% بالنماص، تلتها جازان بـ61.67%، فيما بلغ دخول القادة 100% في 11 إدارة تعليمية، وحصلت جازان على النسبة الأعلى في دخول المعلمين بـ91.55%، تلتها جدة بـ89.61% فيما حققت محايل عسير أعلى نسبة في دخول المشرفين بـ1%، تلتها مكة المكرمة بـ89.97%. نسب دخول الطلاب على منظومة التعليم الموحد جازان61.67% النماص 65.35% صبيا 55.85% الشرقية 54.58% مكة المكرمة 48.95 % القنفذة 50.79% شقراء 53.84% رجال ألمع 51.15% جدة 50.34% الباحة 56.36% ينبع 50.98% الزلفي 56.27% الغاط 48.25% الليث 46.23% محايل عسير 39.74% المخواة 44.29% المدينة المنورة 49.20% المجمعة 50.60% الدوادمي 39.96% الطائف 44.18% المهد 39.18% حفر الباطن 38.98% الخرج 45.79% البكيرية 47.31% نسب دخول القادة جازان 100% النماص 100% صبيا 98.79% الشرقية 98.33% مكة المكرمة 97.87% القنفذة 98.47% شقراء 100% رجال ألمع 100% جدة 96.36% الباحة 98.65% ينبع 100% الزلفي 90.91% الغاط 100% الليث 100% محايل عسير 100% المخواة 96.04% المدينة المنورة 98.15% المجمعة 98.70% الدوادمي 98.28% الطائف 97.37% المهد 100% حفر الباطن 90% الخرج 91.95% البكيرية 100% نسب دخول المعلمين جازان 91.55% النماص 84.41% صبيا 88.75% الشرقية 89.42% مكة المكرمة 91.10% .القنفذة 87.82% شقراء 86.84% رجال ألمع 89.34% جدة 89.61% الباحة 85.78% ينبع 85.66% الزلفي 83.71% Advertisements الغاط 82.11% الليث 81.87% محايل عسير 88.44% المخواة 86.03% المدينة المنورة 84.11% المجمعة 79.89% الدوادمي 83.09% الطائف 83.30% المهد 80.72% حفر الباطن 88.18% الخرج 80.53% البكيرية 75.92% نسبة دخول المشرفين جازان 85.78% النماص 70% صبيا 77.64% الشرقية 75.64% مكة المكرمة 89.97% القنفذة 86.61% شقراء 72.73% رجال ألمع 73.81% جدة 78.10% الباحة 54.31% ينبع 68.48% الزلفي 69.70% الغاط 80% الليث 86.42% محايل عسير 91% المخواة 83.64% المدينة المنورة 63.78% المجمعة 55.74% الدوادمي 79.81% الطائف 62.96% المهد 80.77% حفر الباطن 71.29% الخرج 62.89% البكيرية 53.13% النسبة الإجمالية للدخول على منظومة التعليم الموحد جازان80.71% النماص 78.46% صبيا 76.49% الشرقية 75.89% مكة المكرمة 75.48% القنفذة 75.02% شقراء 74.86% رجال ألمع 74.65% جدة 74.10% الباحة 73.44% ينبع 72.94% الزلفي 72.77% الغاط 71.93% الليث 71.70% محايل عسير 71.53% المخواة 71.10% المدينة المنورة 70.92% المجمعة 69.52% الدوادمي 68.55% الطائف 68.43% المهد 67.96% حفر الباطن 67.17% الخرج 67.15% البكيرية 67.01%



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