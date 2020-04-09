8 وفيات وإصابة بطبرجل

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، أمس، حادث تصادم وقع بين مركبة عائلية وشاحنة، نتج عنه 8 وفيات وإصابة واحدة، على أحد الطرق بمحافظة طبرجل. وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالجوف حمدان الضويحي، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997، وذلك في الـ14:43 من عمليات المرور، يفيد بوقوع حادث تصادم نتجت عنه عدة إصابات على الطريق المؤدي لمشاريع بسيطا، بالقرب من سوق المواشي بالمحافظة. وعلى الفور تم توجيه البلاغ لـ3 فرق تابعة للهيئة، إذ وصلت أُولاها في الـ14:54، وتم التعامل مع الحالات في الموقع بالكشف عليها والقيام بعملية الفرز، وتبين وجود 8 وفيات وإصابة، وجب التعامل معها ونقلها كلها من قِبل الفرق الإسعافية والداعمة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.



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