الهلال الأحمر بجدة يقدم خدماته بـ 45 فرقة إسعافية



واصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية من خلال 45 فرقة إسعافية، وذلك لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا . وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة على أكمل استعداد لمباشرة الحالات الإسعافية الطبية الطارئة ولمواجهة فيروس كورونا covid -19، خلال الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم. وأكد أبوزيد جاهزية فرق الهلال الأحمر بكوادرها كافة، من خلال 36 مركزا، متضمناً 45 فرقة، حيث استقبلت أكثر من 15845 منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. من جانبه، بين مدير الشؤون الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة الأخصائي حسن بن حسين نافع أن احترازات هيئة الهلال الأحمر تم رفعها لأعلى مستوى وتم توفير أدوات السلامة الشخصية لجميع الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص فريق لتعقيم عربات الإسعاف، وقال «إننا بكل فخر نعتبر الخط الأول في التصدي لفيروس كورونا، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر مشكورة بإضافة خاصية طلب نقل مريض عن طريق ذويهم في وقت منع التجول للحالات التي لا تحتاج عربة الإسعاف، وذلك من خلال تطبيق «أسعفني» لإصدار التصريح بعد ذلك عن طريق الأمن العام. ودعا أبوزيد المواطنين والمقيمين بالالتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا دوت الخليج والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا والاتصال على الرقم «997» أو من خلال تطبيق «أسعفني» عند حدوث أي من الحالات الطارئة الطبية.

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