12 برنامجا لمعلمات التربية الخاصة بالرياض

بدأت إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض تنفيذ 12 برنامجاً تدريبياً عن بعد تستهدف معلمات التربية الخاصة والخدمات المساندة ومعلمات التعليم العام ورائدات النشاط. وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد، أن الإدارة أطلقت البرامج هذا الأسبوع، وستستمر بإذن الله حتى يوم الأحد 28 شعبان، مشيرة إلى أنها تخدم أكثر من 1800 مستفيدة من معلمات رياض الأطفال والابتدائي بالتعليم العام، ومعلمات برامج يسير التعليمي، ومعلمات برامج التوحد، ومعلمات العوق السمعي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومعلمات النطق، وأهالي الأطفال زارعي القوقعة، وجميع المعلمات والمرشدات التربويات ببرامج الدمج والتعليم العام.



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