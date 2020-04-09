

محايل 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

شهدت طرق وشوارع محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها تواجد أمني مع بدء تطبيق تقديم أمر منع التجول من الساعة الثالثة وحتى السادسة صباحاً , حيث كثفت الجهات الأمنية نقاط التفتيش لتطبيق الأمر وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس

ورافقت عدسة "واس" الجهات الأمنية ورصدت خلو شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها من المركبات والمارة، في تجاوب أكد التزام جميع المواطنين والمقيمين بالمنع واستشعارهم المسؤولية للحد من انتشار الفيروس .

// إنتهى //

00:52ت م

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محايل 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسشهدت طرق وشوارع محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها تواجد أمني مع بدء تطبيق تقديم أمر منع التجول من الساعة الثالثة وحتى السادسة صباحاً , حيث كثفت الجهات الأمنية نقاط التفتيش لتطبيق الأمر وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا ورافقت عدسة "واس" الجهات الأمنية ورصدت خلو شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها من المركبات والمارة، في تجاوب أكد التزام جميع المواطنين والمقيمين بالمنع واستشعارهم المسؤولية للحد من انتشار الفيروس .// إنتهى //00:52ت م0264

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة " واس " توثق التزام وتجاوب سكان محافظة محايل عسير بأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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