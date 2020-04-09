السعودية اليوم / "واس" ترصد الحضور الأمني والالتزام المجتمعي بأمر منع التجول في تبوك



تبوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

يواصل أهالي منطقة تبوك الالتزام بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس

ورصدت عدسة "واس" بمدينة تبوك اليوم خلو الشوارع والميادين من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين من أمر منع التجول ، كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة .

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تبوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسيواصل أهالي منطقة تبوك الالتزام بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم المسؤولية في تطبيق وتنفيذ أمر المنع ، النابع من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .ورصدت عدسة "واس" بمدينة تبوك اليوم خلو الشوارع والميادين من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين من أمر منع التجول ، كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة .// انتهى //00:36ت م0261

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