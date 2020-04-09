السعودية اليوم / أمانة نجران تواصل أعمالها في تعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأماكن العامة بالمنطقة



نجران 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة نجران، جهودها الميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمنطقة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال الأمانة الميدانية لتطهير وتعقيم المقرات الحكومية، والأماكن العامة بالمنطقة، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالمقرات والدوائر الحكومية والأمنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

00:32ت م

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نجران 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة نجران، جهودها الميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمنطقة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال الأمانة الميدانية لتطهير وتعقيم المقرات الحكومية، والأماكن العامة بالمنطقة، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالمقرات والدوائر الحكومية والأمنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //00:32ت م0260

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