السعودية اليوم / مواطنو محافظة أملج يلتزمون بأمر تقديم منع التجول



أملج 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" تواجد الجهات الأمنية في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين وعند مداخل ومخارج محافظة أملج لتطبيق أمر تقديم منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً ، الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار

ووثقت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية ، وسط خلو الشوارع والأحياء من السيارات والمارة كدليل على تعاون المواطن والمقيم مع هذه الإجراءات والجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع .

// انتهى //

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أملج 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" تواجد الجهات الأمنية في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين وعند مداخل ومخارج محافظة أملج لتطبيق أمر تقديم منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً ، الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ووثقت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية ، وسط خلو الشوارع والأحياء من السيارات والمارة كدليل على تعاون المواطن والمقيم مع هذه الإجراءات والجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع .// انتهى //00:08ت م0258

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