السعودية اليوم / بوركينا فاسو تُسجل 30 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا



واغادوغو 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو اليوم 30 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة بوركينافاسو اليوم أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء داخل البلاد

// انتهى //

تونس/واس/س 22 ت ت

00:00ت م

0255



واغادوغو 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو اليوم 30 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 414 حالة منذ 9 مارس الماضي.وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة بوركينافاسو اليوم أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء داخل البلاد// انتهى //تونس/واس/س 22 ت ت00:00ت م0255

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