

الوجه 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

شهدت طرق وشواطئ محافظة الوجه وشوارعها اليوم ، حضورا أمنياً مع بدء تقديم وقت أمر منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمحافظة الوجه للوقوف على تطبيق الأمر ، الذي أظهر التزاماً من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره , فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات ، ضمن الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع .

// انتهى //

23:42ت م

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الوجه 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسشهدت طرق وشواطئ محافظة الوجه وشوارعها اليوم ، حضورا أمنياً مع بدء تقديم وقت أمر منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمحافظة الوجه للوقوف على تطبيق الأمر ، الذي أظهر التزاماً من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره , فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات ، ضمن الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع .// انتهى //23:42ت م0252

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " واس " ترصد التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة الوجه بالإجراءات الجديدة لأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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