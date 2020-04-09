السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد سير عمل قوات أمن الطرق بمركز الشقيق



الشقيق 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

تفقد محافظ الدرب التابعة لمنطقة جازان المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم ، سير العمل بنقطة القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز الشقيق بالتزامن مع بدأ تطبيق تقديم وقت أمر منع التجول بالمنطقة للساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً ابتداء من اليوم.

واستمع القحطاني خلال الجولة لشرح عن سير العمل والخطط التي تتخذها قوات أمن الطرق بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة في تطبيق أمر منع التجول إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة .

وتابع المهندس القحطاني خلال الجولة عمل نقطة الفحص البصري التي استحدثتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق لفحص القادمين عبر مركز الشقيق والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة قد عززت نقطة الفحص البصري في مدخل الشقيق ضمن إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا, إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمنطقة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها .

// انتهى //

23:33ت م

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الشقيق 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واستفقد محافظ الدرب التابعة لمنطقة جازان المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم ، سير العمل بنقطة القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز الشقيق بالتزامن مع بدأ تطبيق تقديم وقت أمر منع التجول بالمنطقة للساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً ابتداء من اليوم.واستمع القحطاني خلال الجولة لشرح عن سير العمل والخطط التي تتخذها قوات أمن الطرق بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة في تطبيق أمر منع التجول إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة .وتابع المهندس القحطاني خلال الجولة عمل نقطة الفحص البصري التي استحدثتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق لفحص القادمين عبر مركز الشقيق والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وغيرها من الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية المعنية ، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة قد عززت نقطة الفحص البصري في مدخل الشقيق ضمن إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا, إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمنطقة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها .// انتهى //23:33ت م0251

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