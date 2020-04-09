السعودية اليوم / عدسة " واس " توثق معالم وميادين محافظة جدة خلال فترة منع التجول 24 ساعة



جدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

ورصدت " واس " خلال جولتها في أرجاء محافظة جدة الانتشار الأمني في الطرق الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء، لتطبيق أمر منع التجول مع مراعاة انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية " التموينية والصحية والخدمية" للمواطنين والمقيمين .

// انتهى //

23:31ت م

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جدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم معالم وطرق وميادين محافظة جدة وهي خالية مع بدء سريان منع التجول على مدار 24 ساعة ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ورصدت " واس " خلال جولتها في أرجاء محافظة جدة الانتشار الأمني في الطرق الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء، لتطبيق أمر منع التجول مع مراعاة انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية " التموينية والصحية والخدمية" للمواطنين والمقيمين .// انتهى //23:31ت م0250

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