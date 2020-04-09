السعودية | الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 9 دقائق - 12:45 صباحًا, 9 أبريل 2020 م
المناطق - الرياض
قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ان عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا اداة في يد ايران.
وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”، أن اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
وتابع، بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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