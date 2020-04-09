شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: أمام الحوثي فرصة لإظهار أنه ليس أداة لإيران والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمر خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إنه بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأضاف سموه مغردًا: «اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا».

وأكد أن عدم استجابة الحوثي، اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. وأضاف: «الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران».