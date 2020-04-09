شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: أمام الحوثي فرصة لإظهار أنه ليس أداة لإيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف سموه مغردًا: «اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا».
وأكد أن عدم استجابة الحوثي، اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. وأضاف: «الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران».
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