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أطلق رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك بحضور رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، مبادرة توزيع 210 طراحات و210 بطانيات و210 مخدات لعمال البلدية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث البلدية الأولى على مستوى المنطقة.
وجرى خلال المبادرة تزويد سكن العمال بالمعقمات والكمامات والقفازات ووضع عديد اللوحات الإرشادية بعدة لغات للتعامل مع الأزمة، وتم توجيه العمال باتباع الإجراءات الاحترازية وكيفية التعامل مع موجة الفيروس بالإضافة لتوزيع وسائل السلامة.
من جهة أخرى، شارك في هذه المبادرة رئيس مركز الحازمي ولجنة توطين العمالة وعدد من الجهات الأمنية في مركز الحازمي.
مركز الحازمي فيروس كورونا الجديد
"بلدية الحازمي" تزود سكن العمال بالمعقمات والكمامات والقفازات واللوحات الإرشادية
أطلق رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك بحضور رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، مبادرة توزيع 210 طراحات و210 بطانيات و210 مخدات لعمال البلدية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث البلدية الأولى على مستوى المنطقة.
وجرى خلال المبادرة تزويد سكن العمال بالمعقمات والكمامات والقفازات ووضع عديد اللوحات الإرشادية بعدة لغات للتعامل مع الأزمة، وتم توجيه العمال باتباع الإجراءات الاحترازية وكيفية التعامل مع موجة الفيروس بالإضافة لتوزيع وسائل السلامة.
من جهة أخرى، شارك في هذه المبادرة رئيس مركز الحازمي ولجنة توطين العمالة وعدد من الجهات الأمنية في مركز الحازمي.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:28 AM
توجيههم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وكيفية التعامل مع "عدوى كورونا"
أطلق رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك بحضور رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، مبادرة توزيع 210 طراحات و210 بطانيات و210 مخدات لعمال البلدية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث البلدية الأولى على مستوى المنطقة.
وجرى خلال المبادرة تزويد سكن العمال بالمعقمات والكمامات والقفازات ووضع عديد اللوحات الإرشادية بعدة لغات للتعامل مع الأزمة، وتم توجيه العمال باتباع الإجراءات الاحترازية وكيفية التعامل مع موجة الفيروس بالإضافة لتوزيع وسائل السلامة.
من جهة أخرى، شارك في هذه المبادرة رئيس مركز الحازمي ولجنة توطين العمالة وعدد من الجهات الأمنية في مركز الحازمي.
، "بلدية الحازمي" تزود سكن العمال بالمعقمات والكمامات والقفازات واللوحات الإرشادية ،
المصدر : الخليج 365
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