شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تقدم تطبيق «مدينتي» للبحث عن الخدمات والان نبدء بالتفاصيل
ويتيح التطبيق للمستفيدين تنفيذ عمليات البحث والاستعلام عن أي خدمة من الخدمات العامة المتوفرة في نطاق المدينة والحي بيسر وسهولة من خلال اختيار الخدمة المراد البحث عنها ثم تحديد المدينة والحي بعدها ستظهر جميع الخدمات التي تقع في نطاق الحي المختار.
ويوفر التطبيق للمستخدم البحث عن جميع الخدمات العامة في المدن والأحياء، ومنها الخدمات الصحية المتضمنة المستشفيات العامة، ومجمعات العيادات، والمستوصفات الأهلية، والمراكز الصحية، وكذلك الخدمات التجارية التي تحتوي على خدمات فرعية، مثل الأسواق التجارية ومحلات التموينات الغذائية والمطاعم ومحلات الغاز والصيدليات وخدمات الصيانة والإصلاح وآلات الصراف الآلي.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن التطبيق الجديد سيتيح للمستخدمين إمكانية التعرف على مجموعة من الأدوات الجغرافية، التي يمكن تطويعها في إجراء وتنفيذ استفسارات، وتحليلات متنوعة مثل البحث عن الإحداثيات، والخدمات التي تتضمّن التموينات الغذائية والمستشفيات والصيدليات ومحال الغاز والمياه والصيانة والإصلاح وغيرها من الخدمات داخل نطاق الأحياء والمدن ومعرفة أي خدمات أخرى قريبة، مشيراً إلى أن التطبيق سيوفر عناء البحث على المستخدم.
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