شكرا لقرائتكم خبر

27 مليون منتج طبي مخالف ضبطت خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض 27 مليون عبوة مستحضرات صيدلانية وتجميلية ومنتجات طبية مخالفة ضبطتها الفرق الرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال مارس الماضي، بمعدل نحو 870 ألف منتج مخالف تضبط يوميا. واوضحت هيئة الغذاء أمس أنها نفذت 15,302 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها وأغلقت 49 منشأة مخالفة. ورصد مفتشو الهيئة 2049 مخالفة في منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتجميلية والمبيدات والأعلاف، وكشفوا 63 منشأة تزاول نشاطها دون ترخيص، وأوقفوا 9 خطوط إنتاج في منشآت. الكميات المخالفة المضبوطة 16 مليون منتج طبي

8.6 ملايين منتج تجميلي

2.5 مليون مستحضر صيدلاني

548 ألف كجم من الغذاء

407 لترات من المياه



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر 27 مليون منتج طبي مخالف ضبطت خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.