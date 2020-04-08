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عودة آمنة للمواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وصلت مجموعة من المواطنين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد، قادمين من البحرين، ليبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطنا ومواطنة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومتابعة من وزير الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، وبالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات التي تقلهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث جرى استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من وزير السياحة أحمد الخطيب، وتسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم، وسوف تقدم لهم جميع الخدمات خلال فترة استضافتهم. وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.