شكرا لقرائتكم خبر

أمانة الرياض: البوابة المكانية ترشد السكان إلى الأسواق الغذائية والصيدليات القريبة من منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة جديدة عبر بوابتها المكانية تتيح للسكان إمكانية التعرف على مواقع الأسواق الغذائية والصيدليات المجاورة لمقار إقامتهم، بهدف تقليل مسافة التنقل، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين ليتسنى لهم توفير احتياجاتهم الضرورية بما يراعي تعليمات منع التجول في المدينة.

ويمكن لعموم سكان مدينة الرياض الاستفادة من الخدمة بالدخول على رابط البوابة المكانية كمستخدم عام، وتحديد الموقع، والحي السكني الذي يقطنون به، والنشاط التجاري المستهدف، ومن ثم يرصد محرك البحث أقرب الأماكن الموجودة داخل نطاق الحي، ومواعيد عملها، ومدى توافر خدمة توصيل الطلبات سواء بالاتصال أو عبر التطبيقات.

Advertisements

وتضاف الخدمة الجديدة إلى قائمة الخدمات والمبادرات التي أعلنت عنها أمانة منطقة الرياض ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واستشعارًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، ولما يمثله القطاع البلدي من أهمية في الحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

يمكن الحصول على الخدمة عبر الرابط التالي:

https://mapservice.alriyadh.gov.sa/geoportal