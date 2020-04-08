شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة جديدة عبر بوابتها المكانية تتيح للسكان إمكانية التعرف على مواقع الأسواق الغذائية والصيدليات المجاورة لمقار إقامتهم، بهدف تقليل مسافة التنقل، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين ليتسنى لهم توفير احتياجاتهم الضرورية بما يراعي تعليمات منع التجول في المدينة.
ويمكن لعموم سكان مدينة الرياض الاستفادة من الخدمة بالدخول على رابط البوابة المكانية كمستخدم عام، وتحديد الموقع، والحي السكني الذي يقطنون به، والنشاط التجاري المستهدف، ومن ثم يرصد محرك البحث أقرب الأماكن الموجودة داخل نطاق الحي، ومواعيد عملها، ومدى توافر خدمة توصيل الطلبات سواء بالاتصال أو عبر التطبيقات.
وتضاف الخدمة الجديدة إلى قائمة الخدمات والمبادرات التي أعلنت عنها أمانة منطقة الرياض ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واستشعارًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، ولما يمثله القطاع البلدي من أهمية في الحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.
يمكن الحصول على الخدمة عبر الرابط التالي:
https://mapservice.alriyadh.gov.sa/geoportal
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض: البوابة المكانية ترشد السكان إلى الأسواق الغذائية والصيدليات القريبة من منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.