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أحياء مكة القديمة تعود للواجهة بثوب جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

في خطوة لإعادة أسماء الأحياء القديمة التي أزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف إلى الواجهة من جديد، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة على عدد من مخططات جنوب مكة المكرمة مسميات الأحياء القديمة التي كانت متاخمة للمسجد

الحرام قبل التوسعة الثالثة، مع إضافة عبارة «الجديد» إليها، مثل «حي النقا الجديد، حي الغزة الجديد، حي الشبيكة الجديد».

جاء ذلك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لخرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة، متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة التسمية والترقيم قد اقترحت أن يجري توزيع المخططات بحسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية، وبالتالي وصلت أعداد أحياء مكة في التوزيع الجديد 101 حي.

في المقابل أتاحت أمانة العاصمة المقدسة التعرف على نطاق الحي والبلدية الخاصة من خلال خدمة تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط قوقل ضمن نطاق الأمانة، وذلك عبر الرابط

‏‪goo.gl/maps/g8KV2gG9o...‬⁩.

المسميات الجديدة للأحياء:

«نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية»

حي حارة الباب الجديد

حي الشبيكة الجديد

حي الشامية الجديد

حي شعب عامر الجديد

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حي شعب علي الجديد

حي الجودرية الجديد

حي الهجلة الجديد

حي المسيال الجديد

حي السوق الصغير الجديد

حي القشاشية الجديد

حي الغزة الجديد

حي القرارة الجديد

حي المدعى الجديد

حي الفلق الجديد

«نطاق بلدية الشوقية الفرعية»

حي النقا الجديد

حي الغزة الجديد