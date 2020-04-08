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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتونس، اليوم الأربعاء، إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة، بعد إجراء 8878 تحليلاً جملياً.
وفي التفاصيل، أوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 24 حالة منذ تفشي هذا الفيروس في تونس يوم 2 مارس الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن أغلب الحالات المصابة سُجلت في العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها، ودعت في بيانها بكل إلحاح كافة المواطنين للالتزام الكامل واحترام القانون وكل الإجراءات المُتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد، وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
تونس فيروس كورونا الجديد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 12:00 AM
"الصحة" قالت إن عدد الوفيات بلغ 24 حالة منذ تفشي الفيروستونس تسجل 22 إصابة جديدة بـ "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 628 حالة
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتونس، اليوم الأربعاء، إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة، بعد إجراء 8878 تحليلاً جملياً.
وفي التفاصيل، أوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 24 حالة منذ تفشي هذا الفيروس في تونس يوم 2 مارس الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن أغلب الحالات المصابة سُجلت في العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها، ودعت في بيانها بكل إلحاح كافة المواطنين للالتزام الكامل واحترام القانون وكل الإجراءات المُتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد، وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
، تونس تسجل 22 إصابة جديدة بـ "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 628 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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