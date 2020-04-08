، بالفيديو.. "العرفج": شكرًا للمؤذنين الذين يخرجون 5 مرات من أجل إعلام الناس بوقت الصلاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن السعودية أثبتت أنها الأولى في تقديم قيمة الإنسان على الاقتصاد

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أنه لا بد من أن نعترف بجهد المؤذنين، ونشكرهم على خروجهم 5 مرات في اليوم من أجل إعلام الناس بوقت الصلاة. مؤكدًا في الوقت نفسه أن السعودية أثبتت أنها الأولى في تقديم قيمة الإنسان على الاقتصاد، ونريد أن نطبِّق شعار ‫"كلنا مسؤول" تطبيقًا عمليًّا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن الحجر المنزلي فرصة لإعادة صياغة عاداتنا في الأكل، وأنماط سلوكنا في الطعام.. متمنيًا من النيابة العامة والأمانات أن تعاقب مهدري النعم.

كما أكد "العرفج" أن الدكتور "سعيد السريحي" ظاهرة ثقافية سعودية؛ يحق لنا أن نفتخر بها على مستوى الوطن العربي، ولو كان مصريًّا أو لبنانيًّا لأنشؤوا له المنتديات، وسموا باسمه الشوارع، وعُقدت الندوات حول فكره!

وفي سياق متصل، أوضح "العرفج" أننا نعيش عصرًا جديدًا في الخارجية السعودية والعمل الدبلوماسي، والناس كانت دائمًا تنتقد السفارات السعودية، وتقلل من أدائها. مضيفًا بالقول: "الآن جاء الوقت لنرفع لها العقال، مع الشكر والتقدير على كل الجهود التي تبذلها في متابعة السعوديين بجميع أنحاء العالم". عامل المعرفة أحمد العرفج