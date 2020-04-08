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امتثلت محافظة بلقرن ، اليوم الأربعاء، لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا، وشهدت شوارع المحافظة التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.
وتفصيلاً، وثقت عدسة "الخليج 365"، خلال جولة ميدانية، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود رؤساء المراكز والقيادات الأمنية بالمحافظة.
وتفقّد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد الأوضاع الأمنية الميدانية، وأكد سير العمل على أكمل وجه، بوجود ميداني من قِبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وعلي فراج بن عمرين الشهري، رئيس مركز باشوت، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم.
وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 11:41 PM
بإشراف ميداني من المحافظ بحضور رؤساء المراكز والقيادات الأمنيةبالصور.. "الخليج 365" توثق التزام سكان "بلقرن" بتقديم موعد منع التجول
امتثلت محافظة بلقرن ، اليوم الأربعاء، لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا، وشهدت شوارع المحافظة التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.
وتفصيلاً، وثقت عدسة "الخليج 365"، خلال جولة ميدانية، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود رؤساء المراكز والقيادات الأمنية بالمحافظة.
وتفقّد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد الأوضاع الأمنية الميدانية، وأكد سير العمل على أكمل وجه، بوجود ميداني من قِبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وعلي فراج بن عمرين الشهري، رئيس مركز باشوت، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم.
وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".
، بالصور.. "الخليج 365" توثق التزام سكان "بلقرن" بتقديم موعد منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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