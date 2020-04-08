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استمراراً للجهود الجبارة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة لمحاربة فيروس كورونا، وتحت شعار "مجتمع واع"، وبمتابعة محافظ حبونا عبدالله بن زامان، بادرت جمعية البر الأهلية بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، بمشاركة التنمية الاجتماعية، بتوفير كميات كبيرة من المعقمات والكمامات والمنشورات التوعوية بجميع اللغات، مستهدفة العمالة الأجنبية بالمحافظة في مواقع سكنهم للفحص والتوزيع وقت الحظر.
وجاءت المبادرة بمساعدة "مستشفى حبونا" الذي وفّر سيارات الإسعاف والكادر الصحي الذي يتولى الفحص، وكذلك مشاركة "مكتب الموارد البشرية" الذي لديه خارطة توضح مواقع السكن الخاصة.
ويتوقع أن تستمر المبادرة أسبوعاً كاملاً نظراً لكثرة أعداد العمالة.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 11:25 PM
للوقاية من فيروس كورونا وبمبادرة من "لجنة التنمية الاجتماعية" وبر حبونا"حبونا.. توزيع المعقمات والكمامات والمنشورات التوعوية على العمالة الأجنبية
استمراراً للجهود الجبارة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة لمحاربة فيروس كورونا، وتحت شعار "مجتمع واع"، وبمتابعة محافظ حبونا عبدالله بن زامان، بادرت جمعية البر الأهلية بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، بمشاركة التنمية الاجتماعية، بتوفير كميات كبيرة من المعقمات والكمامات والمنشورات التوعوية بجميع اللغات، مستهدفة العمالة الأجنبية بالمحافظة في مواقع سكنهم للفحص والتوزيع وقت الحظر.
وجاءت المبادرة بمساعدة "مستشفى حبونا" الذي وفّر سيارات الإسعاف والكادر الصحي الذي يتولى الفحص، وكذلك مشاركة "مكتب الموارد البشرية" الذي لديه خارطة توضح مواقع السكن الخاصة.
ويتوقع أن تستمر المبادرة أسبوعاً كاملاً نظراً لكثرة أعداد العمالة.
، حبونا.. توزيع المعقمات والكمامات والمنشورات التوعوية على العمالة الأجنبية ،
المصدر : الخليج 365
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