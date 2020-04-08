، من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انطلاقًا من التقدُّم التكنولوجي الذي تشهده السعودية، والريادة في التحوُّل الرقمي (إحدى أهم نتائج رؤية السعودية 2030)، ينطلق المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" في سبتمبر 2020 بوصفه أول معرض افتراضي يستهدف قطاع الأعمال بالشرق الأوسط.
وفي هذا السياق صرَّح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، المهندس سعد بن علي القحطاني، بأن إطلاق المعرض بهذه الطريقة هو انعكاس حقيقي للتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أنه دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.
وأضاف "القحطاني": المعرض سيقدم تجربة هي الأولى من نوعها للعارضين والزوار؛ فهي تجربة مثيرة لحضور المعرض بشكل تفاعلي من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد، تأخذ الزائر إلى وسط افتراضي مختصرًا الزمان والمكان، وعمل مقابلات حية مع العارضين، وإبرام الصفقات وتبادل الأفكار، وأيضًا الاستفادة من ورش العمل المباشرة عبر شبكة الإنترنت. مؤكدًا أن المعرض بهذه الطريقة يصنع تفاعلاً مباشرًا بين العارضين والمشاركين دون أي معوقات.
وعن المشاركة في المعرض أشار "القحطاني" إلى أن عدد الشركات المتوقَّع مشاركتها في المعرض يتجاوز الـ 500 شركة محلية ودولية من أكثر من 25 دولة؛ وهو ما يؤكد قوة الحدث، ومدى فاعليته باستخدام هذه التقنية.
وأكد ترحيب العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في الحدث في ظل توفير مبالغ عالية، والاستفادة الكبيرة في الوقت نفسه، ورغبة العديد من الجهات الحكومية بدعم الحدث الذي ينقل صناعة المؤتمرات والمعارض بالسعودية إلى الريادة العالمية في القطاع.
الرياض المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات سعودي موبايل شو قطاع الأعمال
من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-08
انطلاقًا من التقدُّم التكنولوجي الذي تشهده السعودية، والريادة في التحوُّل الرقمي (إحدى أهم نتائج رؤية السعودية 2030)، ينطلق المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" في سبتمبر 2020 بوصفه أول معرض افتراضي يستهدف قطاع الأعمال بالشرق الأوسط.
وفي هذا السياق صرَّح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، المهندس سعد بن علي القحطاني، بأن إطلاق المعرض بهذه الطريقة هو انعكاس حقيقي للتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أنه دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.
وأضاف "القحطاني": المعرض سيقدم تجربة هي الأولى من نوعها للعارضين والزوار؛ فهي تجربة مثيرة لحضور المعرض بشكل تفاعلي من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد، تأخذ الزائر إلى وسط افتراضي مختصرًا الزمان والمكان، وعمل مقابلات حية مع العارضين، وإبرام الصفقات وتبادل الأفكار، وأيضًا الاستفادة من ورش العمل المباشرة عبر شبكة الإنترنت. مؤكدًا أن المعرض بهذه الطريقة يصنع تفاعلاً مباشرًا بين العارضين والمشاركين دون أي معوقات.
وعن المشاركة في المعرض أشار "القحطاني" إلى أن عدد الشركات المتوقَّع مشاركتها في المعرض يتجاوز الـ 500 شركة محلية ودولية من أكثر من 25 دولة؛ وهو ما يؤكد قوة الحدث، ومدى فاعليته باستخدام هذه التقنية.
وأكد ترحيب العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في الحدث في ظل توفير مبالغ عالية، والاستفادة الكبيرة في الوقت نفسه، ورغبة العديد من الجهات الحكومية بدعم الحدث الذي ينقل صناعة المؤتمرات والمعارض بالسعودية إلى الريادة العالمية في القطاع.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:28 PM
إطلاقه يُعدُّ دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تُعتبر الأكبر بالشرق الأوسط
انطلاقًا من التقدُّم التكنولوجي الذي تشهده السعودية، والريادة في التحوُّل الرقمي (إحدى أهم نتائج رؤية السعودية 2030)، ينطلق المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" في سبتمبر 2020 بوصفه أول معرض افتراضي يستهدف قطاع الأعمال بالشرق الأوسط.
وفي هذا السياق صرَّح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، المهندس سعد بن علي القحطاني، بأن إطلاق المعرض بهذه الطريقة هو انعكاس حقيقي للتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أنه دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.
وأضاف "القحطاني": المعرض سيقدم تجربة هي الأولى من نوعها للعارضين والزوار؛ فهي تجربة مثيرة لحضور المعرض بشكل تفاعلي من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد، تأخذ الزائر إلى وسط افتراضي مختصرًا الزمان والمكان، وعمل مقابلات حية مع العارضين، وإبرام الصفقات وتبادل الأفكار، وأيضًا الاستفادة من ورش العمل المباشرة عبر شبكة الإنترنت. مؤكدًا أن المعرض بهذه الطريقة يصنع تفاعلاً مباشرًا بين العارضين والمشاركين دون أي معوقات.
وعن المشاركة في المعرض أشار "القحطاني" إلى أن عدد الشركات المتوقَّع مشاركتها في المعرض يتجاوز الـ 500 شركة محلية ودولية من أكثر من 25 دولة؛ وهو ما يؤكد قوة الحدث، ومدى فاعليته باستخدام هذه التقنية.
وأكد ترحيب العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في الحدث في ظل توفير مبالغ عالية، والاستفادة الكبيرة في الوقت نفسه، ورغبة العديد من الجهات الحكومية بدعم الحدث الذي ينقل صناعة المؤتمرات والمعارض بالسعودية إلى الريادة العالمية في القطاع.
، من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.