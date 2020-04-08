شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على تمير بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على محافظة تمير بالرياض، حيث تساقط حبات من البرد بشكل كثيف. أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على محافظة تمير بالرياض، حيث تساقط حبات من البرد بشكل كثيف. وبدا في المقطع الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار مما تسببت في إعاقة الحركة المرورية بمعظم الطرقات في الرياض. وتأثرت منطقة الرياض اعتباراً من اليوم وحتى مساء السبت بأحوال جوية غير مستقرة تكون محلية وعشوائية الطابع، وبالرغم من فرص الأمطار التي يتشهدها العاصمة إلا أن درجات الحرارة يترتفع بشكل إضافي لتصل درجة الحرارة العُظمى في العاصمة الرياض إلى حدود 37 درجة مئوية نهاراً، ويكون الطقس حار بوجه عام.

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