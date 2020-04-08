شكرا لمتابعة خبر عن "محافظة ينبع" تتوعد أصحاب بث الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): توعدت محافظة ينبع أصحاب بث الشائعات والأخبار الكاذبة في المحافظة إلى إحالتهم للنيابة العامة. توعدت محافظة ينبع أصحاب بث الشائعات والأخبار الكاذبة في المحافظة إلى إحالتهم للنيابة العامة. وقالت محافظة ينبع على موقعها الرسمي على "تويتر": تؤكد ‎محافظة ينبع أن أي حسابات على مواقع التواصل تنشر أخبارًا غير صحيحة وتهدف إلى بث الذعر بين الناس سيتم متابعتها وإحالتها للنيابة العامة. وشددت المحافظة على الجميع أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "محافظة ينبع" تتوعد أصحاب بث الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.