شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم إفطار الحامل في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم إفطار الحامل في رمضان. أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم إفطار الحامل في رمضان. وقال الشيخ الخثلان خلال لقاءه في برنامج " يستفتونك " : إذا احتاجت المرأة الحامل إلى الفطار فإنها تفطر فذا يجوز. وأضاف : اما بعد الولادة فلا تفطر لأنها نفساء فإن الحامل والمرضع يجوز لهم الإفطار.

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