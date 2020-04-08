شكرا لمتابعة خبر عن سماء منطقة القصيم تتزين بزخات المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ، شملت محافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع وعدداً من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها. هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ، شملت محافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع وعدداً من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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